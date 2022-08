Covid, 1.838 nuovi casi e otto morti. Scende anche l'occupazione dei posti letto

Oggi in Puglia si registrano 1.838 nuovi casi di positività al Covid su 13.278 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 13,8%. Sono otto le persone decedute a causa del virus. I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 492; nella Bat 72; in provincia di Brindisi 161; in quella di Foggia 275; nel Leccese 530 e nel Tarantino 255. Sono residenti fuori regione altre 42 persone risultate positive in Puglia; mentre per altri 11 casi la provincia non è nota. Delle 20.362 persone attualmente positive 241 sono ricoverate in area non critica (ieri 254) e 14 in terapia intensiva (ieri 12).

Occupazione dei posti letto

Cala la pressione della pandemia Covid-19 negli ospedali pugliesi. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nelle terapie intensive il tasso di occupazione è sceso dal 5 al 3% nell'ultima settimana, un punto percentuale sopra la media nazionale; mentre nei reparti di Medicina, si è passati dall'11 al 9% di occupazione dei posti letto, in linea con la media italiana.