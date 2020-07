Coronavirus, In Puglia zero decessi e quinto giorno di fila senza nuovi casi

Ultimo aggiornamento: 14:12

Nessun nuovo caso e nessun decesso per coronavirus in Puglia, che continua a collezionare giornate Covid-free, come conferma il bollettino epidemiologico regionale diffuso anche oggi dalla Regione.Appena 112 i casi positivi attualmente esistenti nella regione, 88 dei quali sono curati a domicilio e 24 sono invece ricoverati. Le province di Bari e di Foggia sono quelle più colpite, nel corso di questi mesi dal covid-19 e quelle dove ancora oggi resta più alto il numero di casi.Potete consultare qui il bollettino: Bollettino Covid_01072020_01141047.pdf