Aborto, dalla Regione Puglia 5.000 euro per chi rinuncia: è bufera

Rinunci all'aborto? La Regione ti riconoscerà 5.000 euro. E non parliamo di Regioni del Nord, amministrate dal centrodestra, come probabilmente in molti potrebbero pensare. Il sì alla proposta, contenuta nel “Piano per la genitorialità” arriva dalla Regione Puglia governata dal centrosinistra del presidente Michele Emiliano e, specificatamente, porta la firma del Movimento 5 Stelle.

Cosa prevede il testo

Cosa prevede la delibera “Linee di Indirizzo per l’attuazione della misura sperimentale e Interventi di tutela della donna in gravidanza in situazione di difficoltà (ex art. 2-5- legge 194/78)” approvata ieri dalla Giunta regionale proposta dall'assessore al Welfare, la grillina Rosa Barone? «L’intervento in questione - è scritto nel provvedimento - si propone di assicurare un presidio organizzativo funzionale a supporto di donne incinte che a causa di una particolare condizione di vulnerabilità sociale, psicologica o economica, possono vedere condizionate le proprie scelte relative alla volontà di prosecuzione della gravidanza e alla gestione della propria maternità». Si prevede che tutti i consultori pugliesi effetuino una sorta di schedatura delle donne che intendono abortire. A quelle che si trovassero in particolari condizioni di fragilità economica, si potranno quindi proporre 5.000 euro di contributo per non accedere all'interruzione di gravidanza, da prelevare da un fondo ad hoc di 350mila euro che sarà messo a disposizione e diviso fra i sei Ambiti territoriali sociali pugliesi. La misura resterà in piedi soltanto 18 mesi, in via sperimentale.

In Puglia si effettuano 5.325 aborti ogni anno: un tasso del 6,4% contro una media nazionale del 5,6% in una regione che conta il 79% dei medici fra gli obiettori di coscienza, ovvero fra coloro che rifiutano di praticare aborti. Rispetto al 2007, il numero di donne che ha fatto ricorso all'interruzione di gravidanza in Puglia si è dimezzato.

Le parole dell'assessore

L'assessore Barone non ci sta e rispedisce al mittente critiche e polemiche che, in queste ore, vanno montando negli ambienti femministi e della sinistra con la quale il Movimento Cinque Stelle è alleato. «C'è tutto uno screening di valutazione da fare su ogni donna incinta ed è assolutamente una misura di buon senso, destinata a tutte le donne, non specificatamente a quelle che intendano abortire. Non c'è uno scambio di soldi in cambio dell'aborto - spiega al telefono - ma è un supporto per coloro che si trovano in difficoltà. Tutte le donne con Isee sotto i 7.500 euro potranno avere un aiuto di 5.000; tutte quelle con Isee sotto i 10mila euro, un aiuto di 3.000 euro. Il diritto ad abortire rimane, mica viene eliminato».