Alberi, addobbi, anche il presepe. Decorazioni per la casa e per la tavola. E, prima di tutto, per ovvie questioni di “agenda”, il calendario dell’avvento. Il mondo del design fa “sue” le feste di Natale, con una serie di proposte – in molti casi, ottime anche come regalo – per ripensare l’ambiente e donargli atmosfere inusitate: più calde, giocose, divertenti. E accoglienti. Si comincia, appunto, dal Calendario dell’Avvento.

Swarovski firma Disney100, in occasione del centenario della Disney: tra le sorprese dietro i venticinque sportellini, ben ventidue decorazioni colorate, creazioni esclusive concepite per l’occasione, tutte ispirate al mondo Disney. Si va così dai pendenti a forma di Mickey Mouse e Minnie, con orecchie bene in mostra, a fiocchi di neve, bastoncini di zucchero e quant’altro. E Disney, nei suoi store, tra le tante proposte natalizie, vanta anche una decorazione ispirata ai palloncini di Topolino in vendita nei parchi a tema, il puntale per l’albero di Jack Skeletron dal film Nightmare Before Christmas e la ghirlanda composta con fiori finti, foglie verdi e baccelli arancioni.

Gli addobbi sono protagonisti di più sperimentazioni e rimandi. Ralph Lauren firma ornamenti imbottiti ricamati a forma di Polo Bear – anche con la slitta – e calze lavorate da appendere al camino, come vuole la tradizione, o ovunque si desideri. Venini conquista con Santa, ornamento in vetro soffiato rifinito con la tecnica del “rigadin”, da appendere all’abete. Il Natale si fa grande protagonista con Alessi, tra decorazioni e presepi, senza dimenticare l’albero. La selezione di ornamenti è ampia. Lo sputafuoco Cubodrago rilegge le classiche palle di Natale mutando forma e immaginario, grazie alle firme di Massimo Giacon e Marcello Jori. Quest’ultimo firma anche le decorazioni nella più classica forma sferica sì, ma con le fattezze dei personaggi della Natività per superare la classica diatriba tra chi preferisce addobbare l’abete e chi sceglie di fare il presepe. A questi ultimi è riservata una ricca la selezione di proposte, dalle geometrie colorate di Elena Salmistraro alle linee fumetto di Happy Eternity Baby.



Non manca l’abete, che, con Bark for Christmas, diventa in acciaio colorato con addobbi magnetici. Tra gli alberi alternativi anche quello di Lego, da comporre con 784 pezzi, ornamenti e candeline inclusi. Da non trascurare la ghirlanda natalizia “2 in 1”, che può essere appesa sulla porta di casa o usata per decorare la tavola. Villeroy & Boch, oltre ad addobbi e accessori per la casa - anche slitte con candele - incanta con Toys’ Delight, carillon a forma di albero.

A impreziosire la tavola provvede Ceramica Bevilacqua, avventura avviata nel 1997, a Campofranco, a pochi chilometri dalla Valle dei Templi di Agrigento, da Antonio e Giuseppe Bevilacqua, prendendo spunto dalla passione della madre per la pittura e arrivando a realizzare i frigoriferi d’arte Dolce&Gabbana per Smeg. Tra le creazioni natalizie, candelabri e addobbi, realizzati a mano.

A completare la suggestione pensa Yankee Candle: tra le tante candele, Shimmering Christmas Tree, con note verdi e sentori di spezie, e Christmas Eve, con fragranze che richiamano prugne zuccherate e frutta candita. Natuzzi, invece, firma l’home fragrance Mosto di Fichi, ispirata ad aromi e sapori pugliesi, accompagnata da un opuscolo con la ricetta delle Cartellate, dolce tipico delle feste.

E per chi vuole prendere spunto dalla ricorrenza per cambiare gli arredi, la soluzione è nelle sedute. Di Qeeboo, la poltrona Ribbon, con spalliera a “nodo”. Ed è in un nastro – ricorda quello di un pacco appena scartato – Fiocco, progettata nel 1970 da Gianni Pareschi per Busnelli e oggi in nuova edizione. Chi vuole spingersi oltre non resisterà al tavolino di Clayre & Eef: a sostenere il piano è la figura di Babbo Natale. Per vivere l’atmosfera di festa tutto l’anno.