Furto nella notte: rubati oggetti e arredi sacri del '700 nella chiesa di San Paolo-museo diocesano

Brutta sorpresa nelle prime ore di questa mattina per il sacerdote ed i parrocchiani della chiesa di San Paolo a Brindisi, nell'omonimo Largo, che funge anche da museo diocesano. Arrivato per la celebrazione della santa messa del mattino, il sacerdote ha scoperto il furto di alcuni oggetti e arredi sacri, alcuni dei quali risalenti al '700. Non è stata tocctata l'Arca di San Teodoro, il patrono della città.

Azione nella notte

L’azione del malvivente quasi sicuramente è avvenuta nel cuore della notte, con il favore delle tenebre anche perché la chiesa era stata chiusa da ieri sera quando, aveva constatato il sacerdote, tutto era in ordine. L’edificio collocato nel cuore del centro storico della città, è stato violato prima forzano le sbarre del cancello laterale e poi segando le inferriate di una finestra. Da lì i ladri si sono intrufolati e hanno agito sostanzialmente indisturbati, portando via con sé gli oggetti sacri da rivendere al mercato nero.

Indagini della polizia

Un’azione rapida che comunque avrebbe lasciato qualche traccia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica. Dal primo sopralluogo è stato evidente la mano di una banda di ladri "professionisti" e del disperato bisognoso di racimolare qualche decina di euro.