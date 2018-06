Ztl, arrivano nuove telecamere per i varchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Comune sta valutando l’ipotesi di installare nuove telecamere in piazza Sant’Oronzo e all’ingresso dei varchi di accesso alla Ztl. In più dovrebbero esserci delle modifiche alla segnaletica in modo che la stessa sia chiara e visibile agli automobilisti».Piccola rivoluzione nel centro storico cittadino. Contro l’assalto delle auto nel cuore della città, Palazzo Carafa punta a potenziare il sistema di varchi elettronici per limitare l’accesso delle vetture e liberare così vicoli e borghi dalle auto. Una soluzione che potrebbe essere adottata in tempi brevi, partendo proprio dall’Ovale. A dare l’annuncio, il presidente della commissione Traffico Marco De Matteis: «Ho avuto un colloquio con il sindaco e assessore al Traffico Carlo Salvemini e il dirigente del settore Giovanni Puce. Entrambi mi hanno informato di aver chiesto dei preventivi per installare delle nuove telecamere in piazza Sant’Oronzo così come in altre vie della città».La conferma di questi interventi arriva dopo una serie di commissioni consiliari ad hoc portati avanti con lo scopo di vigilare sulla vivibilità e la tutela dell’area barocca.All’ordine del giorno di una delle ultime sedute, proprio la pedonalizzazione di via Alvino con la proposta da parte dei consiglieri di aumentare le telecamere di videosorveglianza nelle Zone a Traffico limitato h 24 per ridurre il flusso continuo delle automobili. Una richiesta formulata a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e commercianti della zona: la strada adiacente all’anfiteatro, frequentata ogni giorno da turisti e passanti, è spesso ostaggio delle quattro ruote. «Abbiamo richiesto un preventivo alla ditta che gestisce i varchi della Ztl per capire che costi ci sono – ha spiegato il dirigente Puce - e poi decideremo in funzione delle scelte che l’amministrazione farà ovvero se installare delle telecamere o piuttosto modificare l’ordinanza magari vietando l’accesso ai mezzi pesanti». L’utilizzo di un sistema di telecamere per limitare il transito dei veicoli non è previsto solo per l’Ovale ma anche per altri punti del centro storico. Tra questi, ad esempio, potrebbe esserci via degli Ammirati: la strada, inclusa tra le zone a traffico limitato h24, con accesso consentito solo ai residenti o possessori dei permessi, spesso viene usata impropriamente dagli automobilisti che, proprio in assenza di controlli, sfruttano il passaggio come via d’uscita dal centro storico. Un via vai di veicoli e camion continuo, testimoniato anche dalle pessime condizioni del basolato. «Questo è un problema vecchio – ha sottolineato il dirigente -. Ci sono strade all’interno della zona h24 percorse anche in controsenso e usate per entrare nel centro storico. Come Porta Napoli, via Duca degli Abruzzi o vico del Gusto, alla fine di viale De Pietro subito dopo le Officine Cantelmo. Strade in cui sarebbe vietato transitare ma senza un controllo è difficile gestire gli accessi. Per questo stiamo ragionando se installare delle telecamere. È ancora una fase di studio ma bisognerà intervenire in qualche modo per cercare di combattere gli abusi».Novità anche per la segnaletica stradale: «Stiamo facendo dei rilievi nel centro storico – ha spiegato Puce – per ripulire l’area in quanto ci sono casi in cui la segnaletica è sovrabbondante mentre in altri casi è inesistente. Bisogna fare ordine».