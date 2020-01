Visite gratuite al Carlo V per chi non può permettersi una guida

Visite turistiche gratuite a chi non può permettersi di pagare un Cicerone. Lui è Fabio Grasso, archivista, paleografo, diplomatista, giornalista e guida turistica abilitata che una volta alla settimana mette a disposizione la sua professionalità per chi vuole visitare il Castello di Carlo V, conoscerne la storia e la sua bellezza artistico-architettonica. «C'è gente che non ha proprio soldi per visitare le bellezze della nostra città - ha dichiarato Grasso - E in questo modo perde la percezione del patrimonio pubblico ed è un peccato». Da qui il suo gesto di solidarietà, regalando a chi ne ha bisogno la cultura, intesa come dono.

«Mi occupo di ricerca storica - ha detto - Le visite sono riservate solo a persone, amanti della storia dell'arte, ma in difficoltà economiche. Persone che cioè non farebbero mai una visita guidata e quindi non si toglie, con questa mia iniziativa, il lavoro ad altre guide». Quindi l'appello: «Se altre guide fossero interessate a questa operazione di carità sarebbe bellissimo. Io ho deciso di dedicare alcune ore a settimana a questa operazione. Sarebbe bello se anche il MiBACT, ovvero la soprintendenza di Lecce aderisse a questa iniziativa. Il patrimonio culturale dovrebbe essere accessibile a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA