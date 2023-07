Dal successo su Prime Video al mare del Salento: a Leuca Camilla Morrone, ex di Di Caprio

Camila Morrone, 25enne attrice ed ex fidanzata di Leonardo Di Caprio per 5 anni, ha deciso di prendersi una vacanza dai riflettori di Hollywood per godersi le incantevoli acque cristalline di Santa Maria di Leuca. Durante una piacevole escursione in barca lungo le affascinanti coste del Salento, l'attrice è apparsa sorridente e radiosa.

Il successo con la serie su Prime Video "Daisy Jones & The Six"

La giovane sembra determinata a scrollarsi di dosso le etichette che l'hanno accompagnata in passato, concentrandosi invece sulla costruzione di una carriera indipendente nel mondo dello spettacolo. Recentemente, Camila Morrone ha catturato l'attenzione grazie alla sua acclamata interpretazione nella serie di Prime Video "Daisy Jones & The Six".

Questo ruolo ha dimostrato il talento e la versatilità dell'attrice, confermando il suo impegno nel perseguire ruoli significativi sullo schermo.