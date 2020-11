Sfonda la porta a calci e prende a botte l'ex marito fino a mandarlo in ospedale: nei guai una 50enne

Violenza di genere. La vittima, questa volta, è un uomo di 50 anni, aggredito a calci e pugni dalla ex moglie. E' accaduto a ottobre del 2019, a Gallipoli: C.T. - queste le iniziali della donna - ha raggiunto l'ex marito nella sua nuova casa, ha sfondato la porta d'ingresso a calci e lo ha aggredito a botte, fino a farlo finire in ospedale. All'origine dell'aggressione, la sfrenata gelosia della 50enne, convinta di cogliere l'ex in flagrante con un'altra donna.

Per questo oggi C.T. è stata rinviata a giudizio. Sarà processata a partire dal 2 febbraio del prossimo anno davanti al giudice monocratico. A difenderla dall'accusa di lesioni e violazione di domicilio sarà il suo avvocato Alessia Pinto.

