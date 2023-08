Universiadi, il campione di dorso è un salentino: ecco chi è

Mondiali universitari di nuoto: Simone Stefanì di Castrignano dei Greci con 53"95 nei 100 stile dorso vince il campionato di Chengdu in Cina. Nell’ultimo atto dei 100 dorso maschili, infatti, Simone Stefanì classe 2000, vince un magnifico oro con il tempo di 53.95 e Michele Lamberti completa la doppietta azzurra con il secondo posto (argento) in 54.02. Il bronzo va invece al rumeno rumeno Popescu, terzo in 54.21.

La gioia della famiglia

«La sua caparbietà, determinazione, la voglia di migliorarsi di abbassare il suo personale che era 54”, l’ha portato a questo traguardo. È strafelice del risultato raggiunto, di questa bellissima esperienza che è la Cina, così distante da noi e dalla nostra cultura», ha sottolineato la madre Damiana Meleti.