Castrignano dei Greci, Roberto Casaluci resta sindaco. Cisternino vince a Melendugno

Resta al suo posto il sindaco di Castrignano dei greci Roberto Casaluci. che vince la sfida di primo cittadino contro il cugino Vincenzo Casaluci. Melendugno dopo anni di gestione Potì, passa nelle mani di Maurizio Cisternino, già assessore sotto la guida di Vittorio Potì e poi del nipote Marco.

APPROFONDIMENTI LECCE Galatone, Filoni verso la vittoria al primo turno. E a Scorrano torna... LECCE Ruffano, confermato Cavallo: è il sindaco uscente LECCE Aradeo, Mauro sindaco. L'assessore uscente batte Gerardo Filippo LECCE Galatina verso il ballottaggio tra Vergine e Amante

Viaggia su percentuali di oltre il 70% il sindaco uscente Roberto Casaluci che resta primo cittadino del Comune griko. Il 45enne presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Roberto, alla guida - “Avanti Castrignano” al momento ha ottenuto 639 per una percentuale 68,12%.

L’avversario, con la formazione,“ Castrignano Unita”, Vincenzo, 44 anni, titolare di due start up innovative ha ottenuto per il momento 299 voti per una percentuale del 31,88%.

Melendugno

I numeri definitivi si sapranno a fine serata, ma la percentuale del 60% parla chiaro: Maurizio Cisternino è il nuovo sindaco di Melendugno, l'exassessore della giunta Potì ha potuto contare sul sostegno del Pd.

A sfidarlo la lista “Insieme più di prima” capitanata da Simone Dima che però si è fermata al 40%.

«Abbiamo sognato un territorio più sostenibile e digitale, una comunità più vicina e attiva.

Non solo lo abbiamo sognato, ma anche realizzato, e il progetto che abbiamo presentato con la forza dei nostri contenuti e delle opere concretizzate, sarebbe stato la naturale evoluzione di questo processo di crescita dei nostri meravigliosi luoghi - si legge su un post a firma della lista a sostegno di Dima - Prendiamo atto del volere degli elettori, il cui potere è sovrano e va rispettato. Continueremo ad essere una presenza costante, una minoranza vigile per dare voce e ascolto alle istanze dei cittadini. Buon lavoro al nuovo Sindaco Cisternino e alla nuova amministrazione».