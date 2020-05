Le fiamme distruggono due faldoni nel centro per l'impiego: mistero

Ultimo aggiornamento: 21:58

Due faldoni incendiati nel Centro per l'impiego di Lecce . Un mistero ancora tutto da risolvere. Intorno alle 19 i poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti negli uffici di via Giovanni Paolo II, su richiesta del direttore.Il dirigente ha trovato perlomeno sospetto che avessero preso fuoco due faldoni in questi frangenti che tutto il personale è a casa in regime di smart working. L’incendio è stato domato senza richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Uno dei faldoni è andato completamente distrutto mentre il secondo si è salvato. Non si conosce ancora che tipo di documenti contenessero.Sul posto anche personale del Gabinetto di polizia scientifica che ha acquisito alcuni reperti per le indagini. Qualcuno aveva interesse a distruggere quei documenti? E chi? Per quale ragione? Il compito di svelare il mistero è stato affidato ai poliziotti della Squadra mobile.