Pensi non sia possibile e poi accade. Ma non è solo fortuna quella che ha portato Ilaria Antonica a vincere 140mila euro questa sera nella puntata de “L’Eredità”, il game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. La trentenne galatinese, dopo aver sfiorato la possibilità della ghigliottina martedì, oggi si è riscattata arrivando al gioco finale senza mai dimezzare il suo montepremi. Con intuizione e determinazione ha indovinato la parola che accomunava tutte le altre, “sera”, grazie in particolare all’abbinamento fatto con una canzone di Lucio Dalla e una poesia di Salvatore Quasimodo.

APPROFONDIMENTI CULTURA Cannoletta racconta l'Italia: «Basta tendere l'orecchio, tutto intorno a noi vuole raccontarci una storia» SU RAI 1 Lo chef e la figlia, l'accoppiata vale 11.600 euro per le concorrenti dei Soliti Ignoti

Un’incredibile esplosione di gioia e di lacrime ha sancito una serata straordinaria che ha fatto esultare amici, parenti e tutta la città di Galatina. Ilaria è social media manager e copywriter presso l’agenzia di comunicazione Metropolitan Adv di Galatina. Laureata in lingue straniere, per dieci anni ha vissuto e lavorato a Torino, città che le ha dato tanto in termini di esperienze e di crescita. Ragazza sempre con i piedi per terra, amante della parola e di tutto quello che può esprimere, Ilaria è un mix di perspicacia e sensibilità, curiosa della vita e di tutti i suoi aspetti. Ha fatto domanda di partecipazione a “L’Eredità” quasi per scherzo, come quelle cose che si fanno senza sperarci troppo, e alla fine è diventata campionessa.

«È una sensazione incredibile - dice ancora scettica Ilaria - in quel turbine nuovo e affascinante che è la televisione, tutto si amplifica e non è semplice combattere l’emozione per restare concentrati, ma è andata bene, sono molto contenta».