Ha vinto 140mila euro all'Eredità. La parola era "sera" e lei se ne è regalata una magica. Ilaria Antonica è diventata una star anche sul web, sui social soprattutto. Ieri sera ha sbaragliato tutti al quiz tv condotto da Flavio Insinna e ha portato a casa 140mila euro.

Chi è Ilaria Antonica

Ha 30 anni, è cresciuta e attualmente vive a Galatina, nel cuore del Salento. Ilaria lavora da oltre un anno come social media manager e copywriter presso l'agenzia di comunicazione Metropolitan Adv, proprio nella sua Galatina. Ha studiato Lingue all'Università di Torino, lì si è laureata ed è una città che le è rimasta nel cuore. Poi il ritorno in Salento. E la "capatina" a Roma. A Galatina da stamattina non si parla di altro. Brillante e sveglia, amante della parola e molto curiosa. Ha raccontato di aver fatto domanda a L'Eredità quasi senza pensarci. E invece ha vinto.