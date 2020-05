Tre multe per assembramento davanti a negozi. In due tentano la fuga in scooter

Sono state 116 le persone controllate nella sola giornata di ieri a Lecce e 95 i veicoli.

Tra queste solo quattro e violazioni riscontrate: all’interno di alcuni esercizi commerciali, un tabaccaio con annesso emporio, un minimarket ed una macelleria, sono stati sanzionati i titolari e i presenti per assembramento e un negozio di alimenti per animali era stato sanzionato dagli agenti in servizio presso la Divisione Amministrativa e Sociale perché rimasto aperto il giorno del primo maggio in cui era prevista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali.

I controlli serrati, che continueranno anche nei prossimi giorni sulle principali vie della città, hanno anche portato alla denuncia di due minorenni: i due erano a bordo di un ciclomotore e hanno tentato di sottrarsi alla verifica dandosi alla fuga. A bordo del mezzo, inseguito e raggiunto dalle volanti, sono stati identificati un 17enne ed un 16enne, indagati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 17enne, inoltre, è stato segnalato per uso di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 7 grammi di marijuana.



