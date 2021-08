Torre Specchia, in spiaggia con i coltelli per togliersi la vita. Salvato dai carabinieri

Senza lavoro e con problemi economici e sentimentali, decide di farla finita. Un uomo di 60 anni di Lecce ha tentato il suicidio questa mattina sul litorale di Melendugno.

Il 60enne se n'è andato in spiaggia, a Torre Specchia, località turistica del Salento, portando con se dei coltelli con l'obiettivo di togliersi la vita. Stanco delle difficoltà economiche l'uomo ha pensato che non ci fosse più nulla da fare se non un gesto estremo per mettere fine a tutte le sofferenze. Arrivato sulla spiaggia però qualcuno ha notato i coltelli che aveva in mano e ha chiamato immediatamente i carabinieri. L'intervento dei militari è servito a dissuadere l'uomo dal grave gesto e salvargli la vita.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Melendugno e il Nucleo operativo e radiomobile di Lecce. L'uomo è stato ricoverato al Vito Fazzi.