Surbo, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro due macchine parcheggiate. Ferito alla testa un 20enne

Ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere su altre due auto parcheggiate. Ad avere la peggio un 20enne di Surbo, in provincia di Lecce ricoverato al Vito Fazzi.

L'incidente nella notte tra sabato e domenica

Saranno i risultati dei test tossicologici e alcolemico, eseguiti come da prassi, per chiarire con certezza e cercare di capire quale sia stata la causa della perdita di controllo dell’autovettura e lo scontro con altre sue automobili parcheggiate.

Ha riportato ferite alla testa che hanno reso necessario il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118 il 20enne surbino che nella notte tra sabato e domenica dopo aver percorso via Lecce, all’ingresso di Surbo per chi arriva dal capoluogo, con la sua Alfa Mito è andato a sbattere contro due automobili parcheggiate lungo la via che dalla periferia conduce fino al centro cittadino.

Non è chiaro per quali cause il giovane abbia perso il controllo del mezzo che andando a sbattere con violenza contro altre due auto parcheggiate,danneggiandole. Immediati i soccorsi del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio e da alcuni residenti della zona svegliati di soprassalto a causa del forte rumore, e i carabinieri della Compagnia di Lecce che hanno eseguito i rilievi e il primo sopralluogo per cercare di capire se all’origine dell’incidente ci sia una distrazione, un colpo di sonno o un malore improvviso, o se il 20enne, prima di mettersi alla guida, abbia bevuto.