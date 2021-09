Lecce, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: investita una 15enne

Una ragazzina di 15 anni è stata investita questo pomeriggio a Lecce, all'incrocio fra viale Grassi e la strada per Monteroni. L'adolescente è stata trasportata in codice giallo in ospedale, sempre a Lecce, mentre sul posto, insieme ai carabinieri, è arrivata anche la Municipale.

La 15enne stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio semaforizzato, quando è stata travolta da una vettura. Si tratta dell'ennesimo incidente nel quale resta coinvolto un pedone, nel capoluogo del Salento.

