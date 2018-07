Sul treno per Lecce senza biglietto all’invito a scendere aggredisce gli agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggressione sull'Intercity-Notte 755 (Milano-Lecce) la scorsa notte: quando il convoglio si è fermato per la sosta nella Stazione di Pescara, i poliziotti sono infatti intervenuti in aiuto del capotreno perché aveva sorpreso un cittadino straniero, salito sul treno nella città abruzzese, privo del biglietto che aveva intenzione di viaggiare a tutti i costi.Invitato dal ferroviere a scendere dal convoglio, alla presenza degli uomini Polizia Ferroviaria, l’uomo in maniera esagitata, ha ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti.Con non poche difficoltà e anche con la collaborazione di altri colleghi accorsi il loro aiuto, i poliziotti sono riusciti a mettere lo straniero in condizioni di non nuocere e a condurlo negli uffici della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Pescara, dove è stato identificato nella persona di Driss El Amri, 22enne nato in Marocco, pluripregiudicato.A seguito dello scontro i due agenti della Polizia Ferroviaria di Lecce sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale locale, poiché hanno riportato lesioni, uno guaribili in 10 giorni e l’altro in 5, salvo complicazioni. Il 22enne è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto innanzi all’Autorità Giudiziaria che, con rito direttissimo, lo ha condannato a sei mesi di reclusione. Inoltre, in quanto trovato in possesso di un grammo di marijuana, è stato segnalato anche all’Autorità Amministrativa competente.