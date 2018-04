© RIPRODUZIONE RISERVATA

SQUINZANO - Il clima torna caldo a Squinzano in campagna elettorale. Ieri infatti ignoti hanno vandalizzato l'auto del consigliere d'opposizione Lucio Longo parcheggiata in via S.Elia.È successo ieri sera tra le 19 e le 21. L'auto era parcheggiata davanti alla casa di famiglia dell'uomo che si è accorto dell'accaduto appena uscito. Il consigliere era già stato vittima di un episodio analogo alcuni anni fa quando a lui e a Gianni Marra, candidato sindaco, recapitarono una busta con proiettili e l'intimazione di fare un passo indietro. Il tutto accadde verso la fine della campagna elettorale. Sull'accaduto indagano i carabinieri.