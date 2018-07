Spaccio e occupazione abusiva: raid nella pineta di Torre dell'Orso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella tarda serata di ieri e fino alle prime ore della giornata odierna, è stato effettuata una massiccia attività di controllo nella località turistica di Torre dell’Orso, finalizzata al contrasto dei fenomeni dell’abusivismo commerciale, dello spaccio si sostanze stupefacenti e della occupazione abusiva della pineta. Il servizio, organizzato in riunioni congiunte con il Comune tenutesi in Prefettura e Questura, ha raccolto il grido d’allarme lanciato nei tavoli istituzionali dagli amministratori e dal Comandante della Polizia Municipale di Melendugno.Durante i controlli il cittadino senegalese Seck Mouhamed nato il 25 febbraio 1997, è stato sorpreso nell’atto di spacciare alcune dosi di marijuana nella zona antistante la “Gelateria Dentoni”, poco distante dalla pineta. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 28 grammi di marijuana divisa in dosi.Un ventenne marocchino è stato sottoposto a controllo in via Cile e sorpreso in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e, pertanto, segnalato quale assuntore ai sensi dell’art. 75 T.U. stupefacenti; un 45enne senegalese è stato trovato all’atto del controllo privo di permesso di soggiorno e quindi è stato colpito da provvedimento di espulsione ed è stato portato in un centro di trattenimento e da lì sarà accompagnato in Senegal.Sono state inoltre controllate ed identificate 57 persone ed effettuati 8 sequestri di merce a carico di altrettanti venditori abusivi.Nel corso dei numerosi controlli ai venditori ambulanti, non sono stati rilevati casi di vendita di prodotti dal marchio contraffatto e sono stati elevati verbali per sanzionare tre venditori senza licenza, e due occupazioni di suolo pubblico. Nel corso della fase finale dell’attività di controllo è stata effettuata una capillare perlustrazione della pineta, dove sono stati individuati e successivamente smantellati tredici insediamenti abusivi, consentendo alla ditta “Ecoteknica” di ripulire l’area. Peraltro dall’esame dei dati sulla criminalità nella zona, condotta dalla Divisione Anticrimine nei giorni precedenti, non erano stati rilevati né episodi di violenze né reati predatori, contrariamente a quanto accade in altre zone delle coste salentine.