"Sistema Otranto": tornano in libertà due ex dirigenti comunali. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato nei giorni scorsi a 60 indagati, il gip di Lecce ha accolto le istanze della difesa e deciso di attenuare le misure cautelari per altri due indagati arrestati lo scorso 12 settembre nell’ambito dell’inchiesta su una presunta associazione per delinquere operativa a Otranto finalizzata alla corruzione e al compimento di numerosi altri reati.

I due ex dirigenti tornano liberi

Si tratta di Giuseppe Tondo e Emanuele Maggiulli, ex dirigenti del Comune di Otranto difesi dagli avvocati Antonio Quinto e Corrado Sammarruco. Ad entrambi il giudice Cinzia Vergine ha revocato gli arresti domiciliari, disponendo nei confronti di Tondo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte la settimana; e nei confronti di Maggiulli il divieto di dimora ad Otranto. Nei giorni scorsi è stata anche attenuata la misura cautelare nei confronti dei presunti promotori dell’associazione criminale, i fratelli Pierpaolo e Luciano Cariddi, ex sindaci di Otranto, che hanno lasciato il carcere e si trovano ora ai domiciliari.

I due fratelli Cariddi sono assistiti dagli avvocati Alessandro Dello Russo, Gianluca D’Oria, Michele Laforgia e Viola Messa.