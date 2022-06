Il sindaco di Galatone Filoni minacciato: «Un proiettile per lei e per il suo amico Alessandro»

«Signor Filoni ha vinto? Stia attento, un proiettile è per lei e uno per il suo amico Alessandro». E' la minaccia pubblicata questa mattina sul profilo del Comune di Galatone. Il sindaco riconfermato annuncia una querela.

Le minacce sui social

Minacce sui social, da un profilo fake. E' quello che sta accadendo nel giorno dopo la rielezione del sindaco Flavio Filoni che ha riconquistato lo scranno più alto di palazzo di città al primo turno a Galatone. Un successo quello del sindaco Dem che sembra non essere gradito proprio a tutti, tanto che qualcuno si è spinto oltre e ha minacciato il sindaco Filoni e il secondo degli eletti Alessandro Vinci, pubblicamente sui social.

«I poteri politici spettano a chi è più capace di far prevalere la legge comune della società, cioè, la giustizia, la ragione, la verità - questo il commento di Flavio Filoni-. Sono questi i principi che continueranno a guidare il mio agire per i prossimi cinque anni. Concludo dicendo che è imperativo dover tutelare l’incolumità mia e dei miei famigliari con l’intervento degli organi inquirenti e per questo, nelle prossime ore, provvederò a depositare apposita querela innanzi agli organi preposti».