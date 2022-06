Galatone, gli eletti in consiglio comunale: quattro seggi al Pd

Flavio Filoni sindaco di Galatone con il 50,38% dei voti (4.855), davanti ad Annamaria Campa. Il neo primo cittadino, eletto già al primo turno, potrà contare su dieci consiglieri comunali, di cui quattro del Pd, due della lista Insieme per Galatone e di Galatone Protagonista e uno di "Con". Per la sfidante cinque consiglieri, più la propria posizione. Non eletti né Sebastiano Zenobini e né Emanuela Settimo De Mitri.

Galatone, il consiglio comunale

Maggioranza - Partito Democratico: Pina Antico, Claudia Caputo, Caterina Dorato, Alessandro Vinci; Galatone Protagonista: Roberto Bove, Giuseppe Cardinale; Insieme per Galatone: Biagio Gatto, Salvatore Liguori; Cambiamenti: Maurizio Pinca; Con Galatone: Valentino Moretto.

Minoranza - Annamaria Campa (candidato sindaco); Viviamo Galatone: Sandra Papa; Galatone 2022: Endrio Francone; Impronta Sociale: Egidio Muci; Prima Galatone: Rita Angelelli, Alessandro Nisi.