Si schianta con l'auto contro un albero: grave un 35enne

Un giovane di 35 anni di Casarano è rimasto ferito in seguito a un incidente che si è verificato sulla provinciale che collega Casarano a Melissano, in territorio di quest'ultimo comune. L'uomo era alla guida della sua auto, un'Alfa Romeo 147 di colore nero, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un albero. L'urto è stato violentissimo: l'auto si è accartocciata e per soccorrere il malcapitato è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale di Melissano, per eseguire i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 35enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. © RIPRODUZIONE RISERVATA