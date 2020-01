Sesso e favori, chieste nuove prove nel processo a carico dell'ex pm Arnesano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA - Nuova richiesta di ammissione di prove saranno presentate questa mattina dal pm nel processo Sesso e Favori, che vede coinvolti l'ex pm Emilio Arnesano, i dirigenti Asl Carlo siciliano, Ottavio Narracci, l'ortopedico Giuseppe Rollo, gli avvocati Federica Nestola, Mario Ciardo e Augusto Conte, ex presidente dell'ordine forense a Brindisi.Esattamente cone accadde lo scorso luglio, il pm chiede l'ammissione di nuove prove che riaprono il dibattimento.Nel blitz della procura di Potenza del dicembre 2018 Arnesano fu accusato di aver aiutato Narracci a essere assolto in un processo per concussione. Mentre per il medico gallipolino Giorgio Trianni, che ha patteggiato, si trattò dell'archiviazione per un caso di abusivismo per la costruzione di una piscina. Gli avvocati sarebbero stati invece aiutati nell'ammissione delle prove per avvocatura e in procedimento disciplinare a carico di un'avvocatessa.Nel caso di Rollo, il cui arresto è stato ritenuto non necessario dalla Cassazione, si trattava di una visita medica a un parente di Arnesano.