Coltivazione illegale: sequestrate 98mila piante di melograno

Ultimo aggiornamento: 20:43

Circa 98mila piantine di melograno sono stati sequestrati adai forestali dei carabinieri e dagli ispettori fitosanitari della Regione. I sigilli sono stati messi ad una coltivazione di contradda masseria Nanni, poiché è stato contestato all'agricoltore di non essere in possesso dell'autorizzazione per la produzione e la moltplicazione delle piante da frutto.Per quelle piantine di varietà Ako e Wonderful, il proprietario non avrebbe conseguito il permesso per la cotivazione che comporta la disponibilità di un'attrezzatura adeguata e di conoscenze fitosanitarie adeguate a tutela della salute del consumatore.