Scritte contro i candidati: la campagna elettorale si chiude tra i veleni

Si chiude nel peggiore dei modi la campagna elettorale ad Alezio. Ieri il paese si è svegliato con i muri del perimetro esterno della scuola elementare di via Anaclerio, che è sede elettorale, imbrattati con scritte diffamatorie e infamanti nei confronti di tre su quattro candidati sindaco. «Volete fare i c...i vostri con le lottizzazioni, a casa pagliacci». «Da sempre pagliaccio e servo del sindaco». «Incompetente, non sai parlare e vuoi fare il sindaco». Questo il tenore delle scritte che sono state immediatamente cancellate a cura del Comune, che ha anche presentato denuncia contro ignoti per danneggiamento. Altre due denunce, questa volta per diffamazione, sono state presentate da due dei tre candidati sindaco oggetto delle frasi ingiuriose.E mentre i carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo maggiore Paolo Novello, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili (acquisendo anche alcuni filmati delle videocamere della zona), la campagna elettorale va avanti. Ieri i candidati sindaco e alcuni dei componenti delle liste si sono scambiati vicendevolmente attestati di stima e solidarietà. Si prosegue, dunque, in attesa dell’unico verdetto che conta: quello che uscirà dalle urne.In campo ci sono quattro liste civiche, due di centrodestra e due di centrosinistra.L’amministrazione uscente, di centrosinistra, si presenta all’appuntamento elettorale con la listacon l’attuale vicesindaco e assessore alle Pari opportunitàavvocato. La sostengono come candidati consiglieri Armenia Cotardo, Cristian De Marco, Walter De Santis (attuale assessore alla Cultura), Vittorio Grazioli (presidente del consiglio), Pamela Ienna, Valentina Longo, Laura Minerva, il sindaco uscente Vincenzo Romano, Rosa Scigliuzzo, Assunta Solida, Emiliano Tarantino e Dario Urso.Sempre in area centrosinistra, corre da solo con la listal’ex assessore allo Sport dell’amministrazione Romano,, sindacalista della Cgil ed ex segretario cittadino del Pd. Con lui una squadra composta da Luigi Alemanno, Chiara Blanco, Gabriele De Vittorio, Ivan Ferrari, Giovanni fuso, Luigi Gaetani, Nicoletta Ingrosso, Marco Martello, Alfredo Nigrisoli, Serenella Ortis, Alessandra Sansò e Luigia Scigliuzzo.Per la lista civica, il candidato sindaco annunciato già da tempo ècommercialista, già assessore al Bilancio tra il 2005 e il 2008. Con lui si schierano l’attuale consigliere d’opposizione Gianpaolo Sansò, Roy De Santis, Marcello Silletta, Massimiliano Gianfreda, Gabriele Bottazzo, Rosario Borra, Elena D’Aprile, Fabiana Longo, Fabiola Margari, Teresina Perrone, Eleonora Romano e Roberta Toscano.Della partita è anche, poliziotto, già capogruppo dell’opposizione e recentemente traghettato in. Nella sua lista ci sono Orsola Albano, Sara Aquila, Anna Rosa Bolognese, Roberto Bramato, Simonetta Caporale, Fabio Cherillo, Veronica Crusi, Roberta Della Torre, Federica Parata, Marta Porcino, Federico Talà e Diego Tarantino.