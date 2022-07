Scomparso a Parigi, 24enne chiama la mamma: «Sono in ospedale, sono stato picchiato»

È stato ritrovato a Parigi Umberto De Iaco, il 24enne di Scorrano che era scomparso dal 30 giugno. Ha chiamato la mamma da un telefono francese, rassicurandola. Umberto ha raccontato di essere finito in ospedale dopo essere stato picchiato a seguito di una rapina. La madre, sollevata per averlo sentito al telefono, è in procinto di partire per Parigi.

L'ultimo contatto

L'ultima telefonata fatta alla madre da parte di Umberto risaliva al 30 di giugno scorso; De Iaco diceva di trovarsi presso la stazione centrale di Parigi dove era stato rapinato. Ma da quel momento si erano perse le sue tracce.

Il salentino si trovava a Parigi da tre mesi, era partito da Scorrano per cercare un lavoro. La madrea del ragazzo aveva sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Scorrano.