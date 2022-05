Scomparso da Copertino, ritrovato a Porto Cesareo il campione di boxe 24enne

E' stato ritrovato a Porto Cesareo Damiano Cordella, il ragazzo di 24 anni, noto nella sua Copertino e non solo per essere un campione di boxe, scomparso ieri mattina alle 5. l ragazzo era uscito di casa a piedi per raggiungere via Vittorio Emanuele, sempre a Copertino, dove ha sede il negozio di ortofrutta presso il quale lavora. Avrebbe però telefonato al titolare, avvisandolo che quella mattina non sarebbe andato in negozio. E' stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati