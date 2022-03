Lecce, è stato ritrovato il 27enne Michael Fersini. Era scomparso ad Amsterdam

L'appello degli amici sembra essere servito a qualcosa. E' stato ritrovato Michael Fersini, il leccese di cui non si avevano tracce da domenica sera. Il 27enne era ad Amsterdam a casa di amici.

L'appello sui social

"Aiutateci a ritrovarlo" è l'appello social degli amici di Michael Fersini, 27enne originario di Lecce, era sparito nel nulla. Da domenica non si avevano più sue notizie. Il giovane leccese era partito ad Amsterdam, ospite a casa di un amico. Tra i due, secondo quanto ricostruito dagli amici, sarebbe nata una discussione.

Sull'onda dei nervi, Fersini si era allontanato da casa e gettato via il suo cellulare, forse in un canale. Poi più nessuna comuncazione. Il 27enne era scomparso.

L'ultimo contatto tra il giovane e la sua famiglia risaliva a domenica quando in una telefonata Fersini aveva raccontato alla madre di aver litigato con il suo amico e di non aver più il suo telefono. Tanto da dover chiedere ad un conoscente di utilizzare il cellulare per contattare la famiglia e l'amico con cui aveva litigato per cercare di risolvere la questione.

Un appuntamento alla fine fissato ad Amsterdam; ma Michael al luogo stabilito per l'incontro non è mai arrivato. Da quel momento si sono perse le tracce del 27enne e dagli amici è partita la ricerca del giovane anche attraverso messaggi social anche sulla sua stessa pagina facebook.