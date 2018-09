Scontro sulla provinciale: coinvolte tre auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELISSANO - Tre auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto prima delle 9 sulla provinciale Taviano-Casarano in agro di Melissano. Si tratta una Mini Countryman, una Citroen C3 e un furgone Daily che per circostanze ancora da chiarire sono entrati in collisione. L' impatto è stato violento e si è temuto il peggio. Tre i feriti che non sarebbero, fortunatamente, in gravi condizioni. Sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Casarano e Gallipoli.I rilievi sono in corso a cura della polizia municipale di Melissano. La provinciale è chiusa al traffico in quel tratto.