Santa Caterina, in centinaia davanti al locale: chiusura e multa

Ancora una chiusura di attività sulla costa ionica, dove il pubblico estivo affolla le località turistiche e si riversa all'esterno dei locali. Dopo i numerosi casi a Gallipoli, la mannaia colpisce uno dei locali più frequentati di della zona: chiusura per 5 giorni e sanzione di 400 euro per il Mayapan di Santa Caterina. Intorno alla mezzanotte e mezza di ieri, gli agenti di Polizia di Lecce Nardò hanno proceduto ad elevare la sanzione amministrativa nei confronti del titolare del locale per violazione della normativa prevista per la prevenzione del contagio al Covid-19.

I controlli nelle varie località marine



Alle 24 e 30 circa, gli agenti impegnati nei controlli straordinari previsti per il fine settimana, hanno riscontrato che veniva diffusa musica ad alto volume oltre l’orario consentito delle ore 24 tramite consolle con Dj e la presenza di centinaia di giovani che non rispettavano le distanze interpersonali, molti dei quali senza mascherine. Inoltre il proprietario non aveva rispettato il previsto distanziamento nel collocare i tavolini.

Al titolare del pubblico esercizio è stata contestata la violazione della normativa anti-Covid, con l’applicazione della sanzione amministrativa di 400 euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per la durata di 5 giorni.

Si sta valutando la posizione amministrativa del Dj che al momento del controllo non forniva agli Agenti la prevista licenza rilasciata dalla SIAE.