Proseguono i controlli sulle coste salentine. I carabinieri hanno infatti chiuso un lido di Pescoluse (maria di Salve) per aver organizzato una serata di musica e spettacolo senza la relativa licenza.

Lo scorso 11 luglio, in occasione della finale degli Eurpei, il locale aveva innfatti ospitato una serata non autorizzata e oggi i carabinieri sono intervenuti per elevare una sanzione amministrativa e sospendere temporaneamente la licenza.