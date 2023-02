Per San Valentino il tuo messaggio d'amore diventa eterno se inviato nello Spazio. Ecco come funziona

«Rendi eterno il tuo messaggio d'Amore: invialo nello Spazio, dove viaggerà per sempre e nessuno, mai, potrà cancellarlo». Queste sono le parole di Vito Lecci Astrofisico ideatore e realizzatore di “Alrakis Divulgazione Scientifica”, poi divenuta “Sidereus”, dal 2009 che ha realizzato ed inaugurato il Parco Astronomico Sidereus.

Insomma per San Valentino, l’innamorato delle stelle lancia un appello a tutti gli innamorati che festeggiano il 14: lanciate il vostro messaggio d’amore nello spazio, resterà per sempre. «Sulla scia della precedente edizione - spiega - anche quest'anno si può fare gratuitamente. Ancora una volta metterò a disposizione il mio radiotelescopio per poter inviare nello Spazio messaggi testuali, messaggi vocali e foto-immagini. Il lancio è previsto nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio 2023, per festeggiare San Valentino, ma chi fosse interessato dovrebbe prenotarsi quanto prima».

Oltre 200 i messaggi inviati nel 2022

Lo scorso anno i messaggi codificati sono stati più di duecento. «Il messaggio viene trasformato in un codice utile per la trasmissione radio, dal pc, la trasmissione viene inviata all’antenna e infine nello spazio, conclude Lecci». Insomma un regalo originale, fuori da ogni schema materiale che vaga sulle onde della profondità dell’universo. Qualunque sia il messaggio che inviato nello spazio, una volta partito, esso viaggerà per sempre grazie a un’onda elettromagnetica che si propagherà nell’Universo, e non potrà mai essere cancellato da nessuno. Per chi fosse interessato all’idea di Vito Lecci basterà collegarsi sul suo sito messagginellospazio.it è seguire la procedura. Dunque quest’anno regali che viaggiano nell’ immensità, con tanto di certificato di avvenuto invio per chi lo desiderasse, ma la cosa più bella in assoluto è che: “ti amo” le due parole più belle lanciate nell’universo, possono essere dedicate tanto a un amore che esiste che ad un amore oramai è già fra le stelle, non necessariamente un essere umano ma anche a un cane, a un animale che perso e che comunque troneggia nel cuore. Perché ti amo è per sempre e soprattutto è per chi si ama davvero.