Scontro sulla provinciale: auto si ribalta

Incidente a Salice, poco dopo le 9. Teatro dello scontro la statale 7ter, su cui viaggiava una Fiat Stylo condotta da J.I., 38enne di Guagnano, che procedeva nella direzione di Campi Salentina. Secondo una prima analisi della dinamica, la Focus, mentre era in procinto di svoltare a sinistra per imboccare una strada di campagna, sarebbe stata raggiunta e urtata da una Bmw X1 condotta da un 36enne di San Pancrazio Salentino, M.M., che viaggiava nella stessa direzione. A causa dell’urto, la Focus si è letteralmente ribaltata inchiodandosi sulla carreggiata, mentre la Bmw è uscita fuori strada finendo la sua corsa nel terreno che costeggia la strada. Feriti i conducenti e la donna che era a bordo della Bmw, moglie del 36enne. I malcapitati sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto. Ferite lievi per la donna, che è stata medicata nell’ambulanza, mentre i due conducenti sono trasportati in ospedale per accertamenti ulteriori. Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul luogo dell’accaduto, oltre all’ambulanza, anche la Polizia Municipale di Salice.