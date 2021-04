Un forte rumore, poi l'auto prende fuoco: paura per il conducente

Attimi di paura stamattina a Salice Salentino, lungo la strada che collega il paese al vicino comune di Guagnano, dove poco dopo le otto un’auto in transito, per cause ancora da chiarire, ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente, un uomo di Guagnano, ha fatto giusto in tempo ad abbandonare il mezzo prima che potesse verificarsi il peggio.

La paura poi il rogo

In pochissimi secondi le fiamme alte hanno invaso l’auto, scatenando paura tra i residenti e gli automobilisti di passaggio da cui sono partite immediatamente le chiamate ai soccorsi. Sul posto i carabinieri di Salice, i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie ancora al lavoro per spegnere il rogo e la Polizia Municipale di Guagnano per i rilievi di rito.