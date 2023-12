Salento, automobili sfregiate con l'acido e danni da migliaia di euro: caccia all'autore

Ufficialmente dovrebbero essere cinque le macchine sfregiate con acido, a Zollino nel Salento stando al numero dei proprietari che hanno presentato denuncia ai Carabinieri. Ma, in paese, si parla di almeno venti auto prese di mira da qualcuno che ha come obiettivo quello di fare dispetto o danno ai proprietari di macchine nuove. «Io avevo le mie due vetture parcheggiate, di cui una Peugeot nuova», rileva uno dei destinatari di quello sfregio, «ma, mi hanno rovinato, solo la macchina francese, quella più nuova».

Stando a quanto riferisce più di qualche vittima, il danno provocato si aggirerebbe di solito intorno ai seicento euro per la riparazione.

Come si immagina che agisca il protagonista? Pare che a corrodere la vernice sia qualche sostanza in grado raggiungere il ferro. La si può acquistare in qualsiasi negozio di ferramenta. Si esclude l’uso di liquido presente nelle batterie per auto, a cui si era pensato in un primo momento, «non può raggiungere il ferro», dicono gli esperti. L’altra ipotesi (la più probabile) è quella dell’utilizzo di sostanza usata per rimuovere la vernice da strutture in ferro.

Cosa sta succedendo

Peraltro, la maggior parte delle auto prese di mira presenta macchie di corrosione sul tettuccio, e la striscia di liquido che le ha interessate è continua. Segno che l’autore del misfatto possa essere un uomo o ragazzo alto. Ma il dispetto, se tale può essere considerato, interessa anche altre parti dell’auto. Se uno ha la mala intenzione di fare danno basta che passi con una pompetta piena di quel liquido corrosivo ed il gioco è fatto, come è accaduto. Il mistero è fitto, anche in ragione della diversa tipologia di proprietari delle vetture. Dal pensionato al titolare di qualche esercizio commerciale, a qualche dipendente, al professionista. Insomma: nessuno è escluso. Purché abbia un’auto nuova. Ad indagare sul caso, che preoccupa non poco i cittadini, sono i carabinieri della stazione di Soleto nel cui territorio ricade il paese grico.