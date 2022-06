Salento, si rompe la condotta e il paese si allaga: cede l'asfalto, un'auto resta incastrata

Gravi disagi a Ugento per la rottura della condotta idrica principale dell’Acquedotto Pugliese, all’ingresso del paese in corrispondenza della rotatoria per Casarano e Taurisano. A causa della copiosa fuoriuscita d’acqua, l’asfalto ha ceduto e un’auto è rimasta bloccata sull’incrocio.

La protezione civile del paese ha emanato un’allerta per avvisare i residenti della mancanza d’acqua corrente, mentre l’incrocio è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale. Si attende ora l’intervento del personale dell’Acquedotto Pugliese: i disagi per la cittadinanza potrebbero durare diverse ore.