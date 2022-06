Cade un albero e si abbatte su una macchina: nessun ferito ma mezzo distrutto

È successo in una zona centralissima, in via Dante all'altezza di via Cagliari a Taranto: un maestoso pino si è accasciato e ha completamente travolto un'automobile. Per fortuna, non c'era nessuno nel mezzo e neanche nelle vicinanza. Non ci sono feriti ma i danni all'auto sono ingenti perché è stata completamente schiacciata.

Molto probabilmente, la caduta è dovuta a una cattiva manutenzione: le radici dell'albero non hanno retto e la caduta è stata fragorosa.