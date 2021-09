Salento, tre nuovi parroci nominati dal vescovo Filograna: «Accogliere i cambiamenti»

Importanti novità in vista per l'avvio del nuovo anno pastorale della diocesi di Nardò-Gallipoli. Dopo aver affidato alla Vergine Maria il cammino della Diocesi nel pellegrinaggio svoltosi a Parabita, lunedì scorso, il vescovo, monsignor Fernando Filograna, ha dato seguito ad alcune nomine per il servizio pastorale di diverse realtà della diocesi, con l'auspicio che le nuove disposizioni «siano accolte con spirito di fede da parte di tutti coloro che sono interessati ai vari cambiamenti». Le nomine entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre prossimo.

Le nomine



Il Vescovo ha nominato don Antonio Perrone parroco della parrocchia Santa Maria Addolorata ad Alezio, ad novennium, sollevandolo contemporaneamente dall'ufficio di parroco della parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario e della parrocchia Gesù Redentore in Melissano. Don Giorgio Ferrocino sarà invece il nuovo parroco della parrocchia San Francesco d'Assisi a Galatone, e continuerà a mantenere l'incarico di segretario vescovile. A don Oronzino Stefanelli, attuale vice parroco della parrocchia di Sant'Agata in Gallipoli, la nomina di parroco delle parrocchie Beata Vergine Maria del Rosario e Gesù Redentore di Melissano.

Monsignor Filograna ha nominato anche alcuni nuovi vice parroci: don Giovanni De Giorgi, attualmente vicario parrocchiale della parrocchia San Nicola vescovo ad Aradeo, sarà il nuovo vice parroco della parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario di Melissano; don Francesco Fiore lascia la parrocchia San Giorgio martire di Racale per assumere l'incarico di vice parroco della parrocchia Trasfigurazione di Gesù Cristo ad Alliste; infine, don Alessio Sestili, attualmente alla parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario di Melissano, sarà il nuovo vice parroco della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Galatone.

E ci sono anche due nuovi collaboratori parrocchiali, tra le nomine del Vescovo di Nardò-Gallipoli: don Gabriele Chieppa nella parrocchia Maria Santissima Assunta in Nardò, la Basilica Cattedrale; mentre don Antonio Pedaci nella parrocchia Sant'Agata in Gallipoli. Il Vescovo, inoltre, su richiesta del Padre provinciale dell'Ordine dei Padre Predicatori, ha nominato Padre Egidio Maria Vicidomini Rettore della Basilica-Santuario Maria Santissima della Coltura in Parabita e, su richiesta del Padre provinciale dell'Ordine dei Frati Minori ha nominato Padre Oscar Mario Marzo Cappellano del Monastero Santa Chiara in Nardò.