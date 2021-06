Cambi e trasferimenti nelle parrocchie: tutti i nomi dei nuovi sacerdoti

Cambi, nomine e trasferimenti nella Curia di Lecce: ci sono i nomi dei nuovi parroci dopo la nomina dell'arcivescovo Michele Seccia che ha riunito il clero diocesano in occasione della Giornata sacerdotale pastorale di fine anno.

Ecco di seguito tutti i nomi:

Monsignor Carlo Santoro è il nuovo parroco della comunità di San Filippo Smaldone in Lecce.



Don Antonio Bruno è il nuovo parroco della comunità della Santa Famiglia in Trepuzzi. Lascia la parrocchia di Santa Maria della Pace in Lecce.



Don Giovanni Serio è il nuovo parroco della comunità di Santa Maria della Porta in Lecce: sostituisce monsignor Nicola Macculi nuovo consigliere ecclesiastico di Coldiretti nazionale. In particolare, don Serio lascia la parrocchia San Filippo Smaldone in Lecce.

Don Gabriele Morello è il nuovo parroco della comunità di Santa Maria della Pace in Lecce. Lascia la parrocchia della Santa Famiglia in Trepuzzi.



Don Alessio Seconi verrà trasferito dalla matrice di Monteroni alla Santa Famiglia di Trepuzzi come vicario parrocchiale.