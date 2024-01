Salento, soffocata da un pezzo di cornetto acquistato al bar: muore una 56enne

Muore soffocata da un pezzo di cornetto che aveva appena acquistato dal bar. La tragedia è avvenuta questa mattina a Taviano, nel Salento. La donna, una 56enne del posto ospite di una struttura della zona, aveva raggiunto un bar del paese per fare colazione.

Uscita per strada, poi, mentre stava mangiando il cornetto appena acquistato, pare sia rimasta soffocata da un pezzo di brioche. Soccorsa da alcuni passanti, è stata poi presa in cura dal personale del 118. Ma per lei non c’è stato nulla da fare.