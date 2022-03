Salento, scontro sulla provinciale: auto fa inversione di marcia in curva. Nel video l'impatto con la moto

Schianto con moto sulla litoranea per Leuca immortalato da un video dell’incidente nei pressi del Ciolo nel Salento. Èfortunatamente illeso il motociclista coinvolto in un brutto incidente tra la sua moto e un'auto dovuto ad una grave infrazione di quest’ultima, per giunta in curva. La dash cam montata sulla moto ha ripreso l’incidente avvenuto sulla strada provinciale 358, la litoranea che passa per località Ciolo, marina di Gagliano del Capo, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca.

Lo schianto

Improvvisamente un'automobile ha effettuato un'inversione di marcia ad “U”, addirittura in curva, ponendosi di traverso sulla carreggiata, occupando di fatto le due corsie di marcia. Una manovra che ha determinato lo schianto della moto di grossa cilindrata lungo la fiancata che in quel momento viaggiava in direzione di Leuca. Il motociclista ha immediatamente frenato ma non ha potuto evitare l’impatto con la fiancata dell’auto, rovinando poi sull’asfalto.

Dopo lo scontro, il conducente della moto si è subito rialzato sulle sue gambe. Poteva andare anche peggio, invece per fortuna è finita con più danni ai mezzi che alle persone coinvolte. Il conducente dell’auto, dal canto suo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sarebbe giustificato sostenendo di aver dimenticato qualcosa nel ristorante da cui proveniva, vedendosi costretto a tornare indietro ed ammettendo di aver commesso un errore nell’invertire il senso di marcia in quel modo. A bordo del mezzo a due ruote era montata una telecamera che ha ripreso l’incidente.