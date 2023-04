Salento, anziano accusato di furto di ortaggi. Scoppia la lite e un coetaneo lo minaccia col crick

Lite furiosa tra due anziani per il presunto furto di alcuni ortaggi. In base a quanto raccontato da alcuni testimoni, uno dei due protagonisti avrebbe minacciato l’altro brandendo un crick. L’alterco si è concluso senza conseguenze grazie all’intervento tempestivo di alcuni automobilisti di passaggio che notando i due uomini visibilmente furibondi sono intervenuti tempestivamente al fine di separarli.

L'accesa discussione e le minacce

È quanto accaduto ieri mattina - 21 aprile - alle porte di Ruffano, sul ciglio della strada per Montesano, nel territorio ricadente nella frazione di Torrepaduli. Alla base del litigio l’accusa mossa da un anziano all’altro che, a suo dire, avrebbe depredato il suo fondo derubandolo degli ortaggi coltivati con scorrerie continuate nel tempo. Fortunatamente non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine che non sono state allertate e la lite è stata sedata sul nascere anche grazie alla mediazione dei passanti.