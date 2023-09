Salento, partite di calcio e programmi Sky in diretta ma senza pagare: 22 indagati

I programmi di Sky, ma senza pagare. In una inchiesta della Procura di Roma sono 22 gli indagati, di questi 11 sono residenti nel Salento. Le accuse contestate sono quelle di aver costituito una associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, autoriciclaggio, violazioni in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e sui servizi ad accesso condizionato. In sostanza gli indagati, a vario titolo, avrebbero contribuito a diffondere contenuti tramite internet, cedendo crediti attraverso i quali sarebbe stato possibile creare apposite stringhe che una volta giunte nelle mani dei clienti finali, avrebbero permesso di fruire dei palinsesti pay tv: eventi sportivi, programmi televisivi e film.

La qualità dell'immagine, hanno rilevato gli inquirenti, sarebbe stata molto elevata, similare a quella garantita a un cliente Sky con sistemi di ricezione in alta definizione.

All'origine del presunto "sistema" una complessa attività informatica e di decodificazione dei segnali tv.

I fatti

I fatti si sarebbero verificati in varie località italiane dall'ottobre 2018 al maggio 2021. Gli accertamenti sono durati a lungo. Ora le indagini sono state concluse nei confronti di 22 persone. Gli 11 salentini risiedono a Casarano, Taurisano, Ruffano e Gallipoli. Secondo la Procura di Roma tra i vertici del sodalizio ci sarebbe anche un casaranese.

Altri, poi, avrebbero contribuito mettendosi a disposizione per attivare account PayPal da cui far transitare il denaro. Ora gli indagati avranno venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o per depositare memorie.

Le difese sono sostenute da Attilio De Marco, Antonella Toma, Giuseppe De Lorenzis, Mario Urso, David Maria Alemanno, Luigi Mario Provenzano, Paola Scialpi.