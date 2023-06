Khashoggi, il magnate è nel Salento: giro in bici tra masserie e pasta ai peperoni. E al porto lo aspetta il megayacht

«Il vero lusso è trovare casa in un posto lontano da casa», parola di Emad Khashoggi che nei giorni scorsi con il suo yacht, uno dei mille più grandi al mondo, ha fatto sosta al porto di Gallipoli. Il grande uomo d’affari, fondatore della società immobiliare francese Cogemad, attiva nel mercato extra-lusso, è un habitué del Salento. Ormai da qualche anno, nel corso dei suoi viaggi che da Montecarlo lo portano in Grecia, si ferma per fare dei tour in bicicletta, pedalando alla scoperta dell’autenticità dell’entroterra e per vivere le esperienze e le emozioni che il Salento sa regalare.

Sabato, accompagnato da una guida esperta di “Salento bici tour”, con i suoi ospiti (9 in tutto), ha fatto un tour tra Galatone e Seclì con una sosta in una masseria “Tenuta Donna Anna”.

I partecipanti hanno anno prenotato un corso di cucina e un pranzo di degustazione delle specialità tipiche.

Le parole del magnate

«Torno ogni volta con piacere nel Salento per il suo cibo, il paesaggio, il clima. Apprezzo molto l’architettura, la bellezza delle chiese barocche e degli antichi palazzi corrosi dal tempo. Ma ciò che mi piace maggiormente sono le persone che mi accolgono, ogni volta, con grande umanità e semplicità. La stessa semplicità che trovo nel cibo, che è al tempo stesso estremamente raffinato».

«Mi sono innamorato – ha dichiarato Emad Khashoggi- di una pasta con la crema di peperoni, donna Anna me la prepara ogni volta e non posso andare via senza portare con me alcuni “boccacci” di questa salsa per la mia cambusa. Il vero lusso è trovare casa in un posto lontano da casa».

«È la quinta volta che torno nel Salento – racconta l’uomo d’affari arabo-francese - mi piace condividere questo luogo con i miei amici, far assaporare loro questi luoghi. Tutti sono rimasti colpiti, anche questa volta, dalla bellezza quasi drammatica della campagna che abbiamo attraversato in bicicletta diretti verso la masseria dove abbiamo fatto anche un corso di cucina. Trovo che la bicicletta sia il modo migliore per conoscere questa terra, i piccoli paesini e le campagne. “Salento bici tour”, l’organizzazione che si occupa dei nostri tour, ci fa conoscere ogni volta dei posti diversi. Anche grazie alle guide poliglotte che si adattano alla lingua dei nostri ospiti di volta in volta».

«È un nostro cliente da molti anni - racconta Carlo Cascione direttore di Salento Bici Tour - prenota le escursioni da noi anche per i suoi ospiti. A volte sono tour già fatti, come in questa occasione, ma spesso porta anche i suoi amici, ha instaurato un legame affettivo con me e la mia famiglia, proprietaria della masseria.

Sabato ha prenotato un tour di estremo lusso con tutti i servizi di altissimo livello, meccanici specializzati, guide che parlano almeno tre lingue per interloquire con lui e i suoi ospiti in inglese, francese e portoghese, furgone di supporto in grado di intervenire in ogni momento con professionalità. Con Salento bici tour, facciamo tour di extralusso, ma anche escursioni semplici ed aperte a tutti livelli. Il fatto che uno come Emad Khashoggi, scelga ogni anno di avvalersi della nostra organizzazione, ci rende orgogliosi, ma noi rimaniamo anche radicati a chi sceglie di vivere il nostro territorio con il camping e a bordo delle due ruote con semplicità e autenticità».