Salento, due incidenti stradali nella notte: cinque feriti

Due incidenti stradali nella notte sulle strade del Salento. Il bilancio complessivo è di 5 feriti, ricoverati in ospedale per accertamenti.

Il più grave tra i due scontri stradali è avvenuto poco prima delle 5 sulla provinciale che collega Guagnano a Salice Saletino. Coinvolte due auto, una delle quali a seguito dell'impatto è finita fuori strada. Ad avere la peggio nell'incidente un 32enne, che ha rimediato fratture multiple agli arti e per cui si è reso necessario il ricovero in codice giallo in ospedale. Per gli altri due giovani coinvolti solo lievi ferite e accesso in ospedale con codice verde disposto dai sanitari del 118. Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.

L'altro incidente

Un altro sinistro stradale si era verificato alcune ore prima, attorno alle 2, sulla statale 101 all' altezza dello svincolo per Lequile.

Per cause ancora in fase di accertamento un'autovettura con a bordo due giovani, ha perso aderenza con l'asfalto andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Soccorsi dai sanitari del 118 entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Rilievi affidati alle forze dell'ordine.