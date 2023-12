Salento, incendio auto nella notte: famiglia bloccata in casa

Un'auto va a fuoco e una famiglia rimane bloccata in casa. L'incendio è accaduto nella notte appena trascorsa a Taurisano, nel Salento. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 3 ed hanno interessato una Renault Kadjar posteggiata in via Settembrini, non molto lontano dalla provinciale che conduce ad Acquarica. Il mezzo era intestato a una donna del posto.

Il fuoco ha completamente avvolto la vettura ed ha danneggiato anche i cavi elettrici posti sulla facciata dell'abitazione dei proprietari e la facciata stessa, rendendo impossibile l'apertura del portone di ingresso e, quindi, impedendo ai residenti di uscire.

Per lasciare l'abitazione, pare che la famiglia sia dovuta passare dalla casa a fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo, per poi verificare le condizioni dell'abitazione. Le indagini sull'accaduto sono in mano ai poliziotti del commissariato cittadino, diretti dal vicequestore Salvatore Federico. Non è ancora chiaro se l'incendio sia partito per mano di qualcuno o se sia scoppiato per cause accidentali. Potrebbero rivelarsi di aiuto le registrazioni delle telecamere installate nella zona.