Incendi nel Salento, bruciati un furgone e un'auto

Notte di fuoco, quella appena trascorsa, nel Salento: due interventi dei vigili del fuoco per spegnere due incendi che hanno interessato un furgone e un'auto. Il primo intervento a Copertino, dove alle 23:30 circa di ieri sera, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta in via Caterina Orsini, a cauda di un incendio che stava interessando un furgone Ducato. Le fiamme si sono propagate coinvolgendo anche l'ingresso e la parte esterna di un negozio nelle vicinanze. Indagini in corso per verificare la natura dell'incendio.



Intervento a Lecce

Nella notte, intorno alle 2.20, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lecce in via Nicola Valletta per domare le famme che stavano bruciando una Jeep Renegade. Le fiamme, propagate con rapidità, hanno coinvolto anche due ulteriori autovetture parcheggiate nelle vicinanze, causando danni alla Mercedes Classe B e alla Renault Scenic. Anche in questo caso le indagini sono in corso per verificare la natura dell'incendio.